Военные провели первую репетицию парада ко Дню Независимости

3 августа состоялась первая репетиция парадных расчетов к параду войск по случаю 30-й годовщины Дня Независимости Украины.

Источник: сайт Национальной гвардии

Детали: Отмечается, что на взлетную полосу ГП "Антонов" съехались тысячи военнослужащих и сотрудников силовых структур.

Пешую колонну сводных парадных расчетов Национальной гвардии представят 4 "коробки": военнослужащие специального учебно-тренировочного батальона "Почетный Караул", кинологическое подразделение со служебными собаками, курсанты Национальной академии и сводный оркестр Национальной гвардии Украины.

Предполагается, что в этом году парадные расчеты пройдут по Крещатику новым строевым шагом. Основным отличием стало то, что теперь ногу во время движения нужно поднимать на 10-15 см.