Зеленский назначил главой Черниговской области Чауса

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса вместо Анны Коваленко.

Источник: Офис президента со ссылкой на указ № 343/2021

Детали: Сообщается, что во время встречи в ОПУ Зеленский вручил Чаусу служебное удостоверение и пожелал успеха в работе на новой должности.

Для справки: Вячеслав Чаус родился в Чернигове в августе 1977 года. Имеет юридическое и экономическое образование. До назначения главой ОГА работал заместителем гендиректора по земельным и социальным вопросам АО "Укргаздобыча".

Что было раньше: 28 июля Кабинет министров согласовал назначение на должность председателя Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса.

Предыстория: