Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский назначил главой Черниговской области Чауса

Среда, 4 августа 2021, 13:39
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса вместо Анны Коваленко.

Источник: Офис президента со ссылкой на указ № 343/2021

Детали: Сообщается, что во время встречи в ОПУ Зеленский вручил Чаусу служебное удостоверение и пожелал успеха в работе на новой должности.

Для справки: Вячеслав Чаус родился в Чернигове в августе 1977 года. Имеет юридическое и экономическое образование. До назначения главой ОГА работал заместителем гендиректора по земельным и социальным вопросам АО "Укргаздобыча".

Что было раньше: 28 июля Кабинет министров согласовал назначение на должность председателя Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса.

Предыстория:

  • 15 октября 2020 года президент Владимир Зеленский представил новую руководительницу Черниговской областной госадминистрациы 29-летнюю Анну Коваленко.
  • Коваленко – жена бывшего главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Руслана Хомчака.
  • 27 июля стало известно, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак уходит с должности, на его месте будет Валерий Залужный, командующий оперативного командования "Север".

Украинская правда
Темы: ЗеленскийЧерниговская областьместная власть
powered by lun.ua
Главное сегодня

Чауса отправили под круглосуточный домашний арест

У Фирташа забрали Запорожский титано-магниевый комбинат

В ближайшие две недели возможна вспышка COVID-19 – КШЭ

ЕС ожидает от Киева отмены практики выдачи двух заграничных паспортов

СНБО поручил КМУ возложить обязанности главы "Укрзализныци" на Кубракова

Механизм приостановления безвиза: от Киева требуют большей борьбы с коррупцией

Все новости...
Зеленский
Зеленский поручил силовикам обеспечить защиту белорусам-беженцам в Украине
Деятельность Зеленского одобряют все меньше людей - социология
Кулеба и Ермак приехали в США для подготовки визита Зеленского: никаких "повышенных тонов"
Последние новости
02:15
Из-за пожаров в Турции украинских туристов эвакуировали морем
01:50
фотоМаск показал перемещения ракеты Starship на орбитальную стартовую площадку
00:58
Решение оносительно Запорожского титано-магниевого комбината Фирташа обжалуют
00:23
Белорусская спортсменка Тимановская прилетела в Варшаву
00:03
Дело Гонгадзе: судья Верховного Суда получил выговор за затягивание рассмотрения
23:15
Чауса отправили под круглосуточный домашний арест
23:00
Граната в Кабмине: прокуратуру просят учесть психоэмоциональное состояние ветерана
22:16
У Фирташа забрали Запорожский титано-магниевый комбинат
21:33
В ближайшие две недели возможна вспышка COVID-19 – КШЭ
21:17
Новости экономики: внедрение 5G задерживается, восстановленное предписание Витренко от НАПК
Все новости...