Град и грозы: синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях
Среда, 4 августа 2021, 14:20
5-6 августа в некоторых областях прогнозируют грозы, град и сильный ветер, а в Карпатах - сильные дожди.
Источник: ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр
Детали: Ожидается, что 5-6 августа в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м / с.
Вечером 5 августа на Закарпатье и в Карпатах, 6 августа в западной части страны значительные дожди (И уровень опасности, желтый).
Ночью 6 августа в Карпатах сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый).
В Киеве и Киевской области 5 августа грозы, днем местами шквалы 15-20 м / с.
Украинская правда