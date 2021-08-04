Град и грозы: синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях

5-6 августа в некоторых областях прогнозируют грозы, град и сильный ветер, а в Карпатах - сильные дожди.

Источник: ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Ожидается, что 5-6 августа в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, днем ​​местами град и шквалы 15-20 м / с.

Вечером 5 августа на Закарпатье и в Карпатах, 6 августа в западной части страны значительные дожди (И уровень опасности, желтый).

Ночью 6 августа в Карпатах сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый).

В Киеве и Киевской области 5 августа грозы, днем ​​местами шквалы 15-20 м / с.