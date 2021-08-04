Поджигателя оштрафовали на 175 тысяч из-за лесного пожара

Тернопольчанин возместит государству более 175 тысяч гривен из-за сжигания мусора, что привело к лесному пожару.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "4 августа стало известно о том, что Кременецкой местной прокуратурой поддержано публичное обвинение по ч. 1 ст. 245 УК в отношении жителя города Шумск, что причинил пожар в лесу, сжигая мусор, а также заявлен иск в суд о возмещении им вреда, причиненного окружающей среде".

Детали: Речь идет о случае, который произошел еще в мае 2021 года.

Приговором Шумского райсуда мужчину признали виновным в инкриминируемом преступлении и назначили ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы с испытательным сроком на 1 год.

Также удовлетворен иск о возмещении вреда на сумму более 175 тысяч гривен.