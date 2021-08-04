Оккупанты снова шпионили беспилотником и обстреливали позиции ВСУ
Среда, 4 августа 2021, 17:56
От начала 4 августа зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, в том числе и запуск беспилотника за линию разграничения.
Источник: штаб ООС
Дословно: "Вблизи Павлополя и Гранитного российско-оккупационные войска применили станковые противотанковые гранатометы.
У Южного враг открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Мирное российские наемники обстреляли наши позиции со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов".
Детали: Как и 3 августа, в Луганской области снова зафиксировали пролет вражеского беспилотника "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Украинская правда