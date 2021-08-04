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Оккупанты снова шпионили беспилотником и обстреливали позиции ВСУ

Среда, 4 августа 2021, 17:56
фото: ООС

От начала 4 августа зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, в том числе и запуск беспилотника за линию разграничения.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Вблизи Павлополя и Гранитного российско-оккупационные войска применили станковые противотанковые гранатометы.

У Южного враг открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Мирное российские наемники обстреляли наши позиции со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов".

Детали: Как и 3 августа, в Луганской области снова зафиксировали пролет вражеского беспилотника "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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