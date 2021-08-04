Ермак рассказал об "очень продуктивной" встрече с советником Байдена

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провели встречу в Вашингтоне с Джейкобом Салливаном, советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности.

Об этом Ермак рассказал на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

Глава Офиса президента назвал встречу "продуктивной, откровенной и дружественной".

"Мы заинтересованы в усилении стратегического партнерства Украины и США. Продолжаем работать над этим!" - отметил Ермак.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки визита Владимира Зеленского в США 30 августа.

Напомним, 21 июля Белый дом сообщил, что Байден ждет Зеленского в Вашингтоне 30 августа.

Вскоре после этого США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

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