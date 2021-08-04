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Механизм приостановления безвиза: от Киева требуют большей борьбы с коррупцией

Среда, 4 августа 2021, 19:26
Механизм приостановления безвиза: от Киева требуют большей борьбы с коррупцией
Фото: European Union

В ЕС заявили, что в целом Украина продолжает выполнять условия визовой либерализации, однако подчеркнули необходимость делать больше в сфере антикоррупции, противодействия отмыванию денег и борьбы с организованной преступностью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на четвертый отчет Еврокомиссии в рамках механизма приостановления безвизовых режимов.

"В целом Украина продолжает выполнять условия визовой либерализации. Однако необходимы дальнейшие усилия для решения проблемы необоснованных заявлений о предоставлении убежища, а также в сферах борьбы с коррупцией, отмывания денег и предотвращения и борьбы с организованной преступностью ", - говорится в документе.

В частности, от Киева требуют продолжить усилия по уменьшению количества граждан Украины, нелегально находящихся в государствах-членах ЕС и подают необоснованные заявления о предоставлении убежища.

При этом отчет приводит цифры по количеству просителей убежища из Украины в странах ЕС. В частности, в 2020 году количество украинских заявителей на международную защиту в государствах-членах составляло 6020, что на 37% меньше, чем в 2019 году.

Еще одной насущной проблемой, касающейся также Молдовы, по мнению Еврокомиссии, является необходимость повышения эффективности антикоррупционных учреждений.

В частности, в отчете содержится рекомендация "повысить эффективность антикоррупционных учреждений и правоохранительных органов, сосредоточив основные усилия в сфере противодействия коррупции на делах масштабной коррупции".

Также в Еврокомиссии ожидают от Украины принятия необходимого законодательства по НАБУ, которое устранит правовую неопределенность его статуса.

Кроме того от Украины требуют "проводить прозрачный, деполитизированный и основанный на заслугах отбор руководителей НАБУ, САП, АРМА и правоохранительных органов, а также прокуроров на уровне руководства, используя адекватные процедуры и критерии отбора, включая надежную проверку добропорядочности".

Также в отчете содержится рекомендация по повышению эффективности борьбы с организованной преступностью и отмыванием денег, а также большей согласованности визовой политики Украины с третьими государствами, особенно теми, от которых есть миграционные риски для ЕС.

Совет ЕС утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами в феврале 2017 года. В документе прописано пять причин, по которым возможно приостановление безвиза. Четыре из них касаются миграции. ЕС оставляет за собой право вернуть визы для любой страны, превращается в источник миграционной угрозы. Пятая причина для возможной отмены безвиза - откат в проведении реформ.

Темы: ЕСевроинтеграция
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