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Новости 4 августа: мужчина с гранатой в Кабмине, первое золото Олимпиады

Среда, 4 августа 2021, 21:00
Новости 4 августа: мужчина с гранатой в Кабмине, первое золото Олимпиады

В Кабмин зашел мужчина с гранатой и угрожал ее взорвать, Украина добывает первое золото на Олимпиаде в Токио — актуальные новости 4 августа.

О мужчине с гранатой

Сегодня утром неизвестный мужчина с гранатой в руке зашел в здание Кабинета министров и угрожает ее подорвать.

Позже его задержали. Переговоры со злоумышленником проводил его друг Василий Олексюк, депутат Бучанского горсовета — это помогло задержать правонарушителя.

Согласно информации в соцсетях, его зовут Владимир Прохнич. Он бывший боец Айдара.

Об Олимпиаде

Нардеп "Слуги народа" Жан Беленюк получил первую золотую медаль для Украины на Олимпийских Играх в Токио. В финале по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг он одолел венгра Виктора Леринца.

Украинец Парвиз Насибов завоевал серебро по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг.

Украинские спортсменки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзовую медаль в артистическом плавании — это первая олимпийская награда Украины за всю историю в этом виде спорта.

22-летняя Ирина Коляденко приобрела бронзовую медаль в вольной борьбе на Олимпийских играх-2020 в Токио.

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За сутки 3 августа в Украине зафиксировали 984 новых случая COVID-19, госпитализировали 572 человека, умерли 43 больных, выздоровели 570 человек. Также за прошедшие сутки 153 258 человек вакцинировали против COVID-19.

Украинская правда
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