Франковская организация "Голоса" в полном составе вышла из партии

Команда Ивано-Франковской городской организации в полном составе вышла из партии "Голос".

Источник: заявление Ивано-Франковской городской организации

Дословно: "Имея понимание того, что мы не есть, не были и не будем марионетками в чьих-то руках, Ивано-Франковская городская ячейка в полном составе приняла решение о выходе из политической партии" Голос".

"Команда Ивано-Франковской городской организации политической партии "Голос" всегда выступала за честность, открытость, прозрачность и демократичность. Именно по таким принципам наш городской центр собирал вокруг себя единомышленников".

Детали: Как говорится в заявлении городской организации "руководство партии проигнорировало эти принципы и идеи".

Команда заявила, что "вместо соблюдения демократических ценностей, действующая глава партии с близким окружением решили узурпировать в ней власть, и распределить ее между своими доверенными людьми".

В Франковской городской организации добавляют, что "точкой невозврата стала имитация так называемого "съезда партии", который на 85% состоял из лояльных людей к Кире Рудик".

Что предшествовало: Глава Ивано-Франковской ячейки партии "Голос" Владимир Тищенко заявил о сложении полномочий и выходе из партии из-за давления председателя политсилы Киры Рудик.

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