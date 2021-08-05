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Франковская организация "Голоса" в полном составе вышла из партии

Четверг, 5 августа 2021, 05:56
ФОТО: golos.if.city facebook

Команда Ивано-Франковской городской организации в полном составе вышла из партии "Голос".

Источник: заявление Ивано-Франковской городской организации

Дословно: "Имея понимание того, что мы не есть, не были и не будем марионетками в чьих-то руках, Ивано-Франковская городская ячейка в полном составе приняла решение о выходе из политической партии" Голос".

"Команда Ивано-Франковской городской организации политической партии "Голос" всегда выступала за честность, открытость, прозрачность и демократичность. Именно по таким принципам наш городской центр собирал вокруг себя единомышленников".

Детали: Как говорится в заявлении городской организации "руководство партии проигнорировало эти принципы и идеи".

Команда заявила, что "вместо соблюдения демократических ценностей, действующая глава партии с близким окружением решили узурпировать в ней власть, и распределить ее между своими доверенными людьми".

В Франковской городской организации добавляют, что "точкой невозврата стала имитация так называемого "съезда партии", который на 85% состоял из лояльных людей к Кире Рудик".

Что предшествовало: Глава Ивано-Франковской ячейки партии "Голос" Владимир Тищенко заявил о сложении полномочий и выходе из партии из-за давления председателя политсилы Киры Рудик.

Знать больше: Как у "Голоса" сел голос. История больших раздоров и маленького рейтинга

Предыстория:

  • Часть "Голоса" обвинила Киру Рудик в узурпации власти в партии.
  • Половина членов депутатской фракции "Голос" (десять народных депутатов) выразила недоверие ее руководителю Ярославу Железняку и заявила о намерении создать отдельное объединение в парламенте под названием "Справедливость".
  • На съезде политической силы "Голос" 29 июля, который проигнорировала часть парламентариев, решили исключить из состава партии 7 народных депутатов.

Украинская правда
Темы: ГолосИвано-Франковск
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