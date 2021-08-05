COVID-19 в мире: 683 тысячи новых случаев, больше всего в США и Индии

За сутки 3 августа в мире диагностировали более 683 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Индии, Бразилии.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 112 000, в Индии - более 42 000 новых заражений, в Бразилии - более 40 000 случаев.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Россия и Франция.

Украина среди стран мира занимает 60 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 13 позицию.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Франция, Россия, а суточной смертности от коронавируса - Россия, Великобритания, Испания, Украина в этом рейтинге - на 5 месте.

За все время пандемии вылечились от недуга 181 006 410 человек. Сейчас насчитывается более 15 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 270 233 смерти от COVID-19.