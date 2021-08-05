Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Киеве из-за подозрения на взрывчатку закрывали пересадочный узел метро

Четверг, 5 августа 2021, 08:26

В Киеве из-за обнаружения подозрительного предмета закрывали пересадочный узел между станциями "Золотые ворота" и "Театральная" в метро.

Источник: Киевский метрополитен в Twitter

Дословно: "Пересадочный узел между станциями "Золотые ворота" и "Театральная" закрыт для пассажиров. Обнаружен подозрительный предмет. Правоохранители проводят проверку".

UPD: Позже метрополитен сообщил, что проверка пересадочного узла завершена. Метрополитен работает в обычном режиме.

Украинская правда
Темы: метроКиев
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВенедиктова рассекретит материалы дела по "Иловайскому котлу"

Глава дипломатии ЕС: Лукашенко нарушил "олимпийское перемирие"

Организаторы Олимпиады в Токио извинились: назвали украинок россиянками

Каратистка Терлюга приносит Украине третье олимпийское серебро

У Зеленского думают переформатировать правительство: варианты на "вылет" осенью

видеоСБУ заявляет, что разоблачила банду рэкетиров из числа полиции: фигурируют и члены "Нацкорпуса"

Все новости...
метро
Вечером могут закрыть на вход три станции метро
На станции "Крещатик" произошла драка, молодчики пустили слезоточивый газ
Человек погиб под поездом метро в Киеве
Последние новости
18:50
Зеленскому предложили дать экс-регионалу Кинаху должность
18:48
В США хотят к 2030 году обеспечить на рынке 50% электрокаров
17:59
Кабмин одобрил евроинтеграционный законопроект об усилении контроля за ГМО
17:58
Работа в тени: за месяц проверок нашли 5 тысяч нелегальных работников
17:49
Верховный суд требует от Кабмина обосновать санкции против чеченца Амагова
17:40
С начала года украинцам вернули 6,8 миллионов за некачественные товары и услуги
17:39
фотоВенедиктова рассекретит материалы дела по "Иловайскому котлу"
17:37
Гривня на закрытии межбанка укрепилась
17:36
Лукашенко решил лишать гражданства Беларуси за "экстремизм"
17:12
фотоВ Мадриде задержали одного из боссов итальянской мафии
Все новости...