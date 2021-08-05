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В Киеве из-за подозрения на взрывчатку закрывали пересадочный узел метро

Четверг, 5 августа 2021, 08:26

В Киеве из-за обнаружения подозрительного предмета закрывали пересадочный узел между станциями "Золотые ворота" и "Театральная" в метро.

Источник: Киевский метрополитен в Twitter

Дословно: "Пересадочный узел между станциями "Золотые ворота" и "Театральная" закрыт для пассажиров. Обнаружен подозрительный предмет. Правоохранители проводят проверку".

UPD: Позже метрополитен сообщил, что проверка пересадочного узла завершена. Метрополитен работает в обычном режиме.

Украинская правда

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Темы: метроКиев
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