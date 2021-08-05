В Киеве из-за подозрения на взрывчатку закрывали пересадочный узел метро
Четверг, 5 августа 2021, 08:26
В Киеве из-за обнаружения подозрительного предмета закрывали пересадочный узел между станциями "Золотые ворота" и "Театральная" в метро.
Источник: Киевский метрополитен в Twitter
Дословно: "Пересадочный узел между станциями "Золотые ворота" и "Театральная" закрыт для пассажиров. Обнаружен подозрительный предмет. Правоохранители проводят проверку".
Увага!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) August 5, 2021
Пересадочний вузол між станціями "Золоті ворота" та "Театральна" зачинено для пасажирів.
Виявлено підозрілий предмет. Правоохоронці проводять перевірку.
Про відновлення роботи пересадки у звичайному режимі буде повідомлено додатково. pic.twitter.com/lymcTwRMAg
UPD: Позже метрополитен сообщил, что проверка пересадочного узла завершена. Метрополитен работает в обычном режиме.
Украинская правда