В Киеве из-за подозрения на взрывчатку закрывали пересадочный узел метро

В Киеве из-за обнаружения подозрительного предмета закрывали пересадочный узел между станциями "Золотые ворота" и "Театральная" в метро.

Источник: Киевский метрополитен в Twitter

Дословно: "Пересадочный узел между станциями "Золотые ворота" и "Театральная" закрыт для пассажиров. Обнаружен подозрительный предмет. Правоохранители проводят проверку".

Увага!

Пересадочний вузол між станціями "Золоті ворота" та "Театральна" зачинено для пасажирів.

Виявлено підозрілий предмет. Правоохоронці проводять перевірку.

Про відновлення роботи пересадки у звичайному режимі буде повідомлено додатково. pic.twitter.com/lymcTwRMAg — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) August 5, 2021

UPD: Позже метрополитен сообщил, что проверка пересадочного узла завершена. Метрополитен работает в обычном режиме.