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В России закрывается сайт, который делал расследования о Путине

Четверг, 5 августа 2021, 11:29
Фото jrnlst.ru

Российское интернет-издание "МБХ Медиа", созданное Михаилом Ходорковским, объявило о прекращении работы.

Источник: пост главреда проекта Вероники Куцыло в Facebook

Прямая речь Куцыло: "Государство – точнее, те люди, которые считают себя сейчас государством, — сделали все для того, чтобы в России с каждым днем оставалось все меньше свободных СМИ, все меньше независимых от власти медиа. И просто меньше свободы.

Я не готова ставить под угрозу свободу и жизни других людей. Михаил Ходорковский – тоже. Проект "МБХ медиа" закрывается".

Детали: По словам главреда, 4 августа сайт "МБХ медиа" был заблокирован. Это была уже четвертая или пятая блокировка за 3,5 года работы.

Куцыло отметила, что на этот раз риски слишком велики – не только для журналистов ресурса, но и для любых людей, которым понравился их контент и которые решили поделиться им с другими.

По ее словам, "государство, превратившееся в дракона пострашнее шварцевского, может сжевать любого из них".

Куцыло поблагодарила всех, кто работал с ними все эти годы, кто читал и смотрел.

Для справки: Ходорковский был главой и совладельцем нефтяной компании ЮКОС. В 2003 году его арестовали по обвинению в уклонении от уплаты налогов и приговорили 10 годам и 10 месяцам колонии. В декабре 2013 года, отсидев почти весь строк (10 лет и 2 месяца – ред.), он был помилован президентом России Владимиром Путиным и уехал из страны.

Предыстория:

  • 4 августа Роскомнадзор заблокировал три связанных с Ходорковским сайта – "Открытые медиа", "МБХ медиа", проект "Правозащита Открытки" и две страницы организации "Открытая Россия". Сайты заявили, что прекращают работу.
  • Недавно "МБХ медиа" опубликовало расследование о том, что рядом с резиденцией президента РФ Владимира Путина под Москвой нашли секретную стройку на сотни миллионов долларов

Украинская правда
Темы: РосcияСМИцензура
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