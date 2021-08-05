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Захват Кабмина с гранатой: ветерану объявили подозрение

Четверг, 5 августа 2021, 12:01
Захват Кабмина с гранатой: ветерану объявили подозрение
Фото МВД

Ветерану, который захватил помещение Кабинета министров и угрожал взорвать гранату, сообщили о подозрении по трем статьям.

Источник: Киевская городская прокуратура в Telegram

Дословно: "Сообщено о подозрении 43-летнему мужчине, который вчера захватил помещение Кабинета министров на ул. Грушевского 12/2, удерживал людей и угрожал подорвать себя гранатой".

Детали: Ветерану инкриминируют ст. 341 (захват государственных зданий, наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы, наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет) УК.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Правоохранители устанавливают мотивы и обстоятельства совершения преступления.

Предыстория:

  • Сегодня утром неизвестный мужчина с гранатой в руке зашел в здание Кабинета министров и угрожает ее подорвать.
  • Позже его задержали. Переговоры со злоумышленником проводил его друг Василий Олексюк, депутат Бучанского горсовета – это помогло задержать правонарушителя.
  • Согласно информации в соцсетях, его зовут Владимир Прохнич. Он бывший боец Айдара.
  • В Офис генерального прокурора направили обращение с просьбой учесть психоэмоциональное состояние ветерана, который пришел в Кабмин с гранатой, – под обращением, в частности, подписалась министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Украинская правда

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Темы: прокуратураКабинет министров
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