Взрыв в шахте: в больнице умер шестой горняк
Четверг, 5 августа 2021, 14:08
В больнице сообщили о смерти шестого шахтера в результате взрыва на шахте "Покровское" 31 июля.
Источник: председатель профсоюза горняков, нардеп Михаил Волынец в Facebook
Прямая речь Волынца: "Из больницы Краматорска сообщили о смерти еще одного горняка.
В 12:20 остановилось сердце шестого шахтера, пострадавшего в результате взрыва на шахте "Покровское".
Детали: За жизнь еще четырех пострадавших борются врачи.
Что предшествовало: 31 июля на шахте в поселке Удачное Покровского района произошел взрыв. Один горняк погиб на месте, еще 9 с ожогами разной степени были госпитализированы.
5 августа уже сообщали о двух погибших.
Украинская правда