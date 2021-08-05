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Взрыв в шахте: в больнице умер шестой горняк

Четверг, 5 августа 2021, 14:08

В больнице сообщили о смерти шестого шахтера в результате взрыва на шахте "Покровское" 31 июля.

Источник: председатель профсоюза горняков, нардеп Михаил Волынец в Facebook

Прямая речь Волынца: "Из больницы Краматорска сообщили о смерти еще одного горняка.

В 12:20 остановилось сердце шестого шахтера, пострадавшего в результате взрыва на шахте "Покровское".

Детали: За жизнь еще четырех пострадавших борются врачи.

Что предшествовало: 31 июля на шахте в поселке Удачное Покровского района произошел взрыв. Один горняк погиб на месте, еще 9 с ожогами разной степени были госпитализированы.

5 августа уже сообщали о двух погибших.

Украинская правда
Темы: шахтывзрывДнепропетровская область
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