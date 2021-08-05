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Оккупанты Крыма осудили украинца за якобы хранение оружия

Четверг, 5 августа 2021, 14:47
Оккупанты Крыма осудили украинца за якобы хранение оружия
Фото ctrcenter.org

Оккупационные власти приговорили гражданина Украины, крымского татарина Ильвера Аметова до 8 месяцев ограничения свободы за якобы "незаконное приобретение и хранение оружия".

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram

Детали: Аметов ежемесячно должен приходить в "местный отдел полиции", не выезжать за пределы Судака и не покидать квартиру ночью.

Денисова подчеркнула, что это решение "суда" является еще одним примером преследования за участие в Меджлисе, поскольку до оккупации Аметов был членом этого органа.

Во время обыска в сентябре 2019 года из его домашнего музея изъяли старинные экспонаты оружия, которые он коллекционировал более 20 лет. Денисова подчеркнула, что антикварные предметы являются частью культурного наследия крымскотатарского народа.

Омбудсмен напомнила, что Россия 8-й год преследует крымских татар по надуманным обвинениям.

Она призвала международное сообщество применить все имеющиеся рычаги воздействия на государство-агрессора, чтобы заставить его прекратить нарушать права человека.

Украинская правда

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Темы: Крымоккупациякрымские татарыправа человека
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