Организаторы Олимпиады в Токио извинились: назвали украинок россиянками

Организаторы Олимпийских игр в Токио извинились после того, как украинских спортсменок, занимающихся артистическим плаванием, объявили россиянами на церемонии награждения.

Источник: apnews

Прямая речь пресс-секретаря оргкомитета Маса Танака: "Это была чисто производственная ошибка.

Вызывающий (медалистов), должен был сказать: "Сборная Украины", но вместо этого произнес ROC.

Конечно, люди заметили это, и ответственный за объявления извинился.

Я также использовал эту возможность, чтобы выразить свои извинения перед теми, кто находится в украинской команде".

Детали: Российские спортсменки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли соревнование дуэтов по плаванию.

Украинский дуэт Марты Фединой и Анастасии Савчук занял бронзу, но был объявлен на пьедестале почета как представители ОКР, аббревиатуры Олимпийского комитета России.

Объявления на олимпийских объектах обычно делаются на японском, английском и французском, который является родным языком современного олимпийского движения.

Напомним: