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Организаторы Олимпиады в Токио извинились: назвали украинок россиянками

Четверг, 5 августа 2021, 15:41
Организаторы Олимпиады в Токио извинились: назвали украинок россиянками
НОК Украины

Организаторы Олимпийских игр в Токио извинились после того, как украинских спортсменок, занимающихся артистическим плаванием, объявили россиянами на церемонии награждения.

Источник: apnews

Прямая речь пресс-секретаря оргкомитета Маса Танака: "Это была чисто производственная ошибка.

Вызывающий (медалистов), должен был сказать: "Сборная Украины", но вместо этого произнес ROC.

Конечно, люди заметили это, и ответственный за объявления извинился.

Я также использовал эту возможность, чтобы выразить свои извинения перед теми, кто находится в украинской команде".

Детали: Российские спортсменки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли соревнование дуэтов по плаванию.

Украинский дуэт Марты Фединой и Анастасии Савчук занял бронзу, но был объявлен на пьедестале почета как представители ОКР, аббревиатуры Олимпийского комитета России.

Объявления на олимпийских объектах обычно делаются на японском, английском и французском, который является родным языком современного олимпийского движения.

Напомним: 

  • 4 августа украинки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио - это первая олимпийская награда Украины за всю историю в этом виде спорта.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОлимпиадаУкраинаРосcияЯпония
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