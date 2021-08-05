Организаторы Олимпиады в Токио извинились: назвали украинок россиянками
Организаторы Олимпийских игр в Токио извинились после того, как украинских спортсменок, занимающихся артистическим плаванием, объявили россиянами на церемонии награждения.
Источник: apnews
Прямая речь пресс-секретаря оргкомитета Маса Танака: "Это была чисто производственная ошибка.
Вызывающий (медалистов), должен был сказать: "Сборная Украины", но вместо этого произнес ROC.
Конечно, люди заметили это, и ответственный за объявления извинился.
Я также использовал эту возможность, чтобы выразить свои извинения перед теми, кто находится в украинской команде".
Детали: Российские спортсменки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли соревнование дуэтов по плаванию.
Украинский дуэт Марты Фединой и Анастасии Савчук занял бронзу, но был объявлен на пьедестале почета как представители ОКР, аббревиатуры Олимпийского комитета России.
Объявления на олимпийских объектах обычно делаются на японском, английском и французском, который является родным языком современного олимпийского движения.
Напомним:
- 4 августа украинки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио - это первая олимпийская награда Украины за всю историю в этом виде спорта.