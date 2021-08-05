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Верховный суд требует от Кабмина обосновать санкции против чеченца Амагова

Четверг, 5 августа 2021, 17:49
Верховный суд требует от Кабмина обосновать санкции против чеченца Амагова
Фото: iStock

Верховный суд поручил Кабинету министров предоставить документы, на основании которых Совет национальной безопасности и обороны применил санкции в отношении гражданина России чеченца Асламбека Амагова.

Источник: пресс-служба суда в комментарии Радио Свобода

Дословно: "На судебном заседании было вынесено протокольное определение (протокольное - это значит посоветовались на месте и дали задание, то есть не оформляли это в письменном виде, не выносили письменное определение). Поручили Кабинету министров предоставить документы, которые они подавали в Совет национальной безопасности и обороны, на основании которых СНБО принял решение о применении санкций".

Детали: Адвокат Иван Ангелин, представляющий Амагова, отметил, что СБУ ранее в официальном ответе на его запрос отрицала свою причастность к введению санкций в отношении уроженцев Северного Кавказа, поэтому он обратился с аналогичным запросом в Офис президента.

"Они решили, что раз Кабмин инициировал, то он и должен отвечать. В Кабмине говорят, что не получили информацию о судопроизводстве по нашей жалобе. Мы знаем, что инициатива исходила от Министерства внутренних дел, а когда мы обращались в МВД, то нам сказали, что информация о причинах санкций в отношении Амагова - секретная. Наша задача - разорвать этот порочный круг", - заявил адвокат.

Предыстория: В июле 2018 года Миграционная служба Украины отменила Амагову разрешение на иммиграцию и аннулировала вид на жительство, а в 2020 году задержала и поместила в центр пребывания иностранцев и лиц без гражданства для последующего выдворения. Суд отменил решение об аннулировании вида на жительство и освободил Амагова, но из-за санкций документы, дающие право на постоянное проживание в Украине, ему не вернули.

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Темы: санкцииВерховный судКабинет министров
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