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После разрушительных наводнений в Германии до сих пор неизвестна судьба 16 человек

Четверг, 5 августа 2021, 19:36

Через три недели после серьезных наводнений в Германии 16 человек до сих пор считаются пропавшими без вести в федеральной земле Рейнлянд-Пфальц.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Stern.

По словам представителя полиции Кобленца, из 141 погибшего в результате наводнений идентифицировано 121 человека - на шесть человек больше, чем накануне.

О новых погибших в регионе больше не сообщают.

По меньшей мере 180 человек погибли в результате сильных наводнений, которые в июле уничтожили города на западе Германии.

Катастрофа заставила людей задуматься, сделала ли власть достаточно, чтобы заблаговременно предупредить жителей.

Некоторые чиновники признали, что их реакция на кризис могла быть лучше, но в конце сказали, что сделали то, что было в их силах.

Прокурор Кобленца проверяет основания для возбуждения уголовного дела по фактам гибели людей во время наводнения, которое произошло в немецком округе Арвайлер в середине июля.

Темы: Германиястихийное бедствие
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