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Зеленский посоветовал жителям Донбасса и Крыма праздновать День Независимости

Четверг, 5 августа 2021, 19:36
Зеленский посоветовал жителям Донбасса и Крыма праздновать День Независимости
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский посоветовал жителям оккупированных территорий праздновать День Независимости Украины и рассказывать детям правду об их стране.

Источник: Зеленский в интервью телеканалу "Дом"

Прямая речь: "Я считаю, что люди на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму – им сложно, и это очень опасно, – но они должны не соглашаться с тем, что там происходит, как их оккупировали и так далее. Не соглашаться, да. Да, День Независимости – да, праздновать!

Я понимаю, может не громко, не вывешивая всегда флаг на балконе, потому что придут и могут убить – не надо, берегите свою жизнь, – но детям это надо говорить, кто они".

Детали: По словам президента, детям, которым "временно в оккупированных школах преподают "сложносочиненную" историю, абсолютную пустышку" дома нужно рассказывать правдивую историю своей страны.

Предыстория: 

  • В рамках празднования 30-летия независимости Украины состоится более 150 мероприятий по всей стране, в стране соберется около 30 делегаций из других стран и международных организаций.

Ирина Балачук, УП

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Темы: ЗеленскийДонбассКрымДень Независимости
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