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Зеленский возложил на Путина ответственность за успех деоккупации Донбасса и Крыма

Четверг, 5 августа 2021, 19:51
Зеленский возложил на Путина ответственность за успех деоккупации Донбасса и Крыма
фото: дмитрий ларин, уп

Президент Владимир Зеленский отметил, что 90% успеха в вопросах возвращения оккупированных Россией украинских территорий зависят от одного человека - главы РФ Владимира Путина.

Источник: Зеленский во время интервью телеканалу "Дом"

Прямая речь Зеленского: "Я сегодня считаю, я абсолютно это не скрываю, и президент РФ знает моё мнение – я считаю, что сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, в мире, в Украине, в деоккупации наших территорий зависит от одного человека. И точно надо знать, что он с этим живет. И люди на Донбассе должны это понимать. Они не должны жить какими-то иллюзиями вот "если бы да кабы". Нет никаких "если бы да кабы".

Да, мы собираем французов, немцев, американцев, других подключаем, британцев, канадцев, разных – со всех сторон поддавливать, арабские страны и так далее. Не хочу говорить все, что мы делаем...

…(боевики) КПВВ закрывают. Вот оно! Это, кстати, один из тех пунктов, подтверждающих, что все зависит в большей части от президента Российской Федерации".

Детали: Зеленский так и не назвал имя Путина во время этого заявления.

Почему это важно: Пятый президент Петр Порошенко неоднократно заявлял, что "ключи от мира" на Донбассе лежат в Кремле. Этим подразумевается то, что как бы Украина и другие страны не захотели, война и ее прекращение всегда будет зависеть непосредственно от решения российского президента.

Роман Петренко, УП

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Темы: ЗеленскийДонбассоккупацияПутинРосcия
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