ГБР пришло с обысками в Минюст из-за дела про "взятку через адвокатку"

Государственное бюро расследований пришло с обысками в Министерство юстиции в связи с расследованием дела о возможном вымогательство столичной адвокаткой взятки, которую якобы должны были передать в Минюст.

Источник: министр юстиции Денис Малюська в комментарии УП

Детали: ГБР поручило проводить экспертизу в деле Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз. При этом сам институт также подчиняется Минюсту.

По просьбе КНИИСЭ следователи пришли изъять документы в помещениях министерства, расположенных в Рыльском переулке на и улице Бульварно-Кудрявской.

Правоохранители скопировали всю систему электронного документооборота ведомства.

Подозрений сотрудникам министерства не вручали.

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