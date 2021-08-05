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ГБР пришло с обысками в Минюст из-за дела про "взятку через адвокатку"

Четверг, 5 августа 2021, 20:47
ГБР пришло с обысками в Минюст из-за дела про взятку через адвокатку

Государственное бюро расследований пришло с обысками в Министерство юстиции в связи с расследованием дела о возможном вымогательство столичной адвокаткой взятки, которую якобы должны были передать в Минюст.

Источник: министр юстиции Денис Малюська в комментарии УП

Детали: ГБР поручило проводить экспертизу в деле Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз. При этом сам институт также подчиняется Минюсту.

По просьбе КНИИСЭ следователи пришли изъять документы в помещениях министерства, расположенных в Рыльском переулке на и улице Бульварно-Кудрявской.

Правоохранители скопировали всю систему электронного документооборота ведомства.

Подозрений сотрудникам министерства не вручали.

Предыстория:

  • 23 апреля правоохранители задержали адвокатку Алла Цимановську. По версии следствия, она требовала и получила 160 тысяч долларов за перерегистрацию земельных участков.
  • Женщина якобы предлагала передать деньги членам Коллегии по рассмотрению жалоб Минюста. В то же время, ей сообщили о подозрении не во взяточничестве, а мошенничестве. Коллеги адвокатки назвали это провокацией. Сотрудникам Минюста подозрения не вручили.
  • 17 июня Государственное бюро расследований провело обыски в Министерстве юстиции, в помещении Антирейдерского комиссии. Впоследствии правоохранители сообщили, что разоблачили адвоката, который пытался заработать на владельцах захваченного рейдерами предприятия.
  • Он, по версии следствия, требовал взятку, которую якобы должен был передать в Минюст, но на самом деле не имел таких намерений. Его действия также квалифицировали как мошенничество.

Соня Лукашова, УП

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Темы: МинюстГБР
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