ГБР пришло с обысками в Минюст из-за дела про "взятку через адвокатку"
Четверг, 5 августа 2021, 20:47
Государственное бюро расследований пришло с обысками в Министерство юстиции в связи с расследованием дела о возможном вымогательство столичной адвокаткой взятки, которую якобы должны были передать в Минюст.
Источник: министр юстиции Денис Малюська в комментарии УП
Детали: ГБР поручило проводить экспертизу в деле Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз. При этом сам институт также подчиняется Минюсту.
По просьбе КНИИСЭ следователи пришли изъять документы в помещениях министерства, расположенных в Рыльском переулке на и улице Бульварно-Кудрявской.
Правоохранители скопировали всю систему электронного документооборота ведомства.
Подозрений сотрудникам министерства не вручали.
Предыстория:
- 23 апреля правоохранители задержали адвокатку Алла Цимановську. По версии следствия, она требовала и получила 160 тысяч долларов за перерегистрацию земельных участков.
- Женщина якобы предлагала передать деньги членам Коллегии по рассмотрению жалоб Минюста. В то же время, ей сообщили о подозрении не во взяточничестве, а мошенничестве. Коллеги адвокатки назвали это провокацией. Сотрудникам Минюста подозрения не вручили.
- 17 июня Государственное бюро расследований провело обыски в Министерстве юстиции, в помещении Антирейдерского комиссии. Впоследствии правоохранители сообщили, что разоблачили адвоката, который пытался заработать на владельцах захваченного рейдерами предприятия.
- Он, по версии следствия, требовал взятку, которую якобы должен был передать в Минюст, но на самом деле не имел таких намерений. Его действия также квалифицировали как мошенничество.
Соня Лукашова, УП