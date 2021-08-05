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Армения заявила о размещении пограничников РФ на границе с Азербайджаном

Четверг, 5 августа 2021, 20:51
Фото: 24 канал

Российские пограничники размещены в Тавушской области, которая граничит с Азербайджаном на северо-востоке Армении.

Об этом сообщили в Минобороны Армении, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"На участке села Воскепар Тавушской области размещены российские пограничники", - заявили в пресс-служба армянского военного ведомства. Там добавили, что идет строительство "помещений тылового обеспечения".

В Минобороны отметили, что процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества.

Вместе с тем министр обороны Армении Аршак Карапетян в четверг на заседании коллегии ведомства поручил "исключить любые попытки продвижения противника или улучшение позиций".

12-13 мая подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях. Армения в связи с этим обратилась к ОДКБ, а и.о. премьер-министра Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина о содействии.

12 июня Пашинян сообщил, что обсуждает с Москвой вопрос о размещении российских пограничников в пограничной линии с Азербайджаном с востока к югу Армении.

14 июля обострилась обстановка на границе Армении с Нахичевань на участке населенного пункта Ерасх. Тогда Минобороны Армении сообщило о гибели армянского военного в результате выстрела со стороны ВС Азербайджана. Минобороны Азербайджана в ответ обвинил ВС Армении в обстреле позиции азербайджанских военных и ранении азербайджанского военнослужащего. С 19 июля перестрелка на границе возобновилась.

Темы: АрменияАзербайджанРосcияграница
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