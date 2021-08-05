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Новости 5 августа: успехи в Токио, советы Зеленского

Четверг, 5 августа 2021, 21:05

Каратистка Терлюга приносит Украине третье олимпийское серебро, Зеленский посоветовал покинуть Донбасс украинцам, которые чувствуют себя россиянами — актуальные новости 5 августа.

Об Олимпиаде

Украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала серебряную медаль Олимпиады в Токио — это уже 13 награда для сборной Украины.

Ранее украинка Людмила Лузан завоевала "бронзу" в гребле на байдарках и каноэ.

Боксер Александр Хижняк, выступающий в весе до 75 кг, вышел в финал Олимпийских Игр в Токио, победив в полуфинале филиппинца Еумиря Марсьяля.

О совете Зеленского

Президент Владимир Зеленский призвал жителей временно оккупированного Донбасса, которые чувствуют себя гражданами России, искать себе жилье в РФ, потому что эта территория будет деоккупирована.

"Я считаю, если ты живешь на территории оккупированного Донбасса и, если ты считает, что "Наше дело правое - нам в РФ, мы русские". Большая ошибка оставаться жить на Донбассе.

Ради своих детей и внуков уже нужно ехать искать себе место в РФ. Без Украины на этой территории цивилизации не будет", – заявил президент.

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Лукашенко назвал Украину дополнительной угрозой, "которой раньше не было", а власть страны якобы проводит "антинародный курс".

Глава полиции Киева Андрей Крищенко написал заявление об отставке.

В Моршине, где в рамках пилотного проекта 66% взрослых жителей вакцинировали двумя дозами против COVID-19, не регистрировали новых больных коронавирусом с 20 июня.

За сутки 4 августа в Украине зафиксировали 1 052 новых случая COVID-19, госпитализировали 532 человека, умерли 25 больных, выздоровели 542 человека. Также за прошедшие сутки 159 121 человек вакцинировали против COVID-19.

Украинская правда
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