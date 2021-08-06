Польша: Россия будет использовать Nord Stream 2 для политического шантажа Украины

Глава польского МИД Збигнев Рау заявил: Россия сигнализирует, что будет использовать газопровод "Северный поток-2" (Nord Stream 2) как инструмент политического шантажа против, в частности, Украины.

Источник: Збигнев Рау в интервью еженедельнику "Эхо", которое цитирует "Польское радио"

Прямая речь: "Россия сигнализирует о том, что она будет использовать газопровод Nord Stream 2 в качестве инструмента политического шантажа против Украины и Центральной Европы...

В течение 18 лет все польские правительства придерживались мнения, что "Северный поток" - это инструмент российской диверсии, призваный сломать единство Запада, Европейского Союза и НАТО".

Напомним:

Сейчас строительство газопровода завершено на 99%.

21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства Nord Stream 2, опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

Украина и Польша отреагировали совместным заявлением, заверив, что будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуска "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления безопасности кризиса, связанного с газопроводом.

По данным СМИ, Германия не намерена закрывать "Северный поток-2", даже если президент РФ Владимир Путин попытается использовать спорный газопровод как геополитическое оружие.

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