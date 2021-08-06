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Apple просканирует изображения и сообщения в iPhone в США

Пятница, 6 августа 2021, 04:39
Apple просканирует изображения и сообщения в iPhone в США

Apple просканирует изображения и зашифрованные сообщения в iPhone в США на предмет сексуального насилия над детьми.

Источник: AP, ведущий исследователь криптографии из Университета Джона Хопкинса Мэтью Грин

Детали: Последние изменения появятся в этом году как часть обновлений операционного программного обеспечения для iPhone, Mac и Apple Watch.

Отмечается, что для этого используют инструмент neuralMatch. Он предназначен для обнаружения известных изображений сексуального насилия над детьми и будет сканировать изображения перед их загрузкой в ​​iCloud. Если neuralMatch найдет совпадение, изображение пересмотрит человек. В случае подтверждения наличия детской порнографии учетную запись отключат и сообщат в Национальный центр пропавших без вести и эксплуатируемых детей.

Система обнаружения будет  отмечать только те изображения, которые уже есть в базе данных центра известной детской порнографии. AP пишет, что "родителям, которые делают невинные фотографии ребенка в ванной, пожалуй, не о чем беспокоиться".

Отдельно Apple планирует сканировать зашифрованные сообщения пользователей на предмет откровенного сексуального содержания в качестве меры безопасности для детей.

Мэтью Грин предупредил, что систему можно использовать для фальсификации невинных людей, отправляя им, казалось бы, безобидные изображения, предназначенные для поиска совпадений с детской порнографиею. По словам Грина, это может обмануть алгоритм Apple и предупредить правоохранительные органы, и по его словам, "исследователи смогли сделать это достаточно легко".

Другие нарушения могут включать наблюдение со стороны правительства за диссидентами или протестующими.

Отмечается, что технологические компании, включая Microsoft, Google, Facebook и т.д. течение многих лет делились цифровыми отпечатками известных изображений сексуального насилия над детьми. Apple использовала их для сканирования пользовательских файлов, хранящихся в ее службе iCloud, которая не так надежно зашифрована, как данные на устройстве, на предмет детской порнографии.

Apple была одной из первых крупных компаний, внедривших "сквозное" шифрования, при котором сообщения шифруются, чтобы их могли прочитать только их отправители и получатели. Однако правоохранительные органы длительное время требовали от компании доступа к этой информации для расследования таких преступлений, как терроризм или сексуальная эксплуатация детей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАтехнологии
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