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CNN: Вблизи Минска может быть лагерь для политических диссидентов

Пятница, 6 августа 2021, 06:31
CNN: Вблизи Минска может быть лагерь для политических диссидентов

У поселка Новоколосово в часе езды от Минска может находиться лагерь для политических диссидентов.

Источник: CNN

Детали: "Лагерь" расположен на территории советского ракетного хранилища, которое занимает более 200 акров. Неясно, какая часть территории была отремонтирована.

Отмечается, что вероятный лагерь окружен тремя слоями электрифицированного забора, имеет военную охрану, табличку "въезд запрещен" и окна с решетками.

CNN не удалось получить доступ к внутренним помещениям учреждения около Новоколосово, и нет никаких признаков того, что в лагере еще были заключенные.

Представитель западной разведки сказал CNN, что использование объекта как лагеря для военнопленных "возможно", хотя не было прямых доказательств этого.

Местные жители Новоколосово называют объект "лагерем".

Напомним: По данным правозащитного центра "Вясна", по состоянию на 6 августа в Беларуси признаны политическими заключенными 608 человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусь
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