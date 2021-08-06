Оккупанты 10 раз нарушали "тишину" на Донбассе, обстреляли окрестности Галициновки
5 августа оккупанты 10 раз нарушали режим прекращения огня - боевых потерь среди украинских военных нет.
Источник: штаб ООС
Детали: У Авдеевки российско-оккупационные войска открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Враг стрелял вблизи и по окрестностям Галициновки - из артиллерийских систем 122-го калибра. В результате обстрела были повреждены сельскохозяйственные угодья и дорога.
В направлении Южного оккупанты стреляли из крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Водяного, на Приазовье, российские наемники применяли станковые противотанковые и ручные противотанковые гранатометы.
Неподалеку Золотого-4 противник вел обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
У Новотошковского вооруженные формирования РФ обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.
В районе Красногоровки противник открывал огонь по украинским военным из противотанковых пушек.
Кроме того, на Луганщине пролетел вражеский беспилотник типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
На обстрелы российских оккупантов украинские военные открывали огонь.
Напомним: Как сообщалось, в результате вражеских обстрелов Красногоровки был тяжело ранен местный житель. Повреждена жилая многоэтажка и гражданский автомобиль. Прокуратура Донецкой области сообщила, что начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.