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Оккупанты 10 раз нарушали "тишину" на Донбассе, обстреляли окрестности Галициновки

Пятница, 6 августа 2021, 07:44
Оккупанты 10 раз нарушали тишину на Донбассе, обстреляли окрестности Галициновки

5 августа оккупанты 10 раз нарушали режим прекращения огня - боевых потерь среди украинских военных нет.

Источник: штаб ООС

Детали: У Авдеевки российско-оккупационные войска открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Враг стрелял вблизи и по окрестностям Галициновки - из артиллерийских систем 122-го калибра. В результате обстрела были повреждены сельскохозяйственные угодья и дорога.

В направлении Южного оккупанты стреляли из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Водяного, на Приазовье, российские наемники применяли станковые противотанковые и ручные противотанковые гранатометы.

Неподалеку Золотого-4 противник вел обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

У Новотошковского вооруженные формирования РФ обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.

В районе Красногоровки противник открывал огонь по украинским военным из противотанковых пушек.

Кроме того, на Луганщине пролетел вражеский беспилотник типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российских оккупантов украинские военные открывали огонь.

Напомним: Как сообщалось, в результате вражеских обстрелов Красногоровки был тяжело ранен местный житель. Повреждена жилая многоэтажка и гражданский автомобиль. Прокуратура Донецкой области сообщила, что начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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