Главные новости четверга и ночи: Месси, Олимпиада

Месси уходит из "Барселоны", Терлюга получает третье олимпийское серебро для Украины - актуальные новости 5 августа.

О Месси

Футболист Лионель Месси и клуб "Барселона" не продлили контракт после 21 года игры аргентинца за испанский клуб. Там заявили, что подписать новый контракт невозможно из-за "экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги".

Месси начал выступать за "Барселону" в 2000 году. С 2003 года он выступал за основной состав каталонцев.

За это время вместе с клубом он 10 раз выигрывал чемпионат Испании, 7 раз Кубок и Суперкубок страны, 4 раза - Лигу чемпионов и 3 раза - Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

О Токио

Украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала серебряную медаль Олимпиады в Токио — это уже 13 награда для сборной Украины.

Ранее украинка Людмила Лузан завоевала "бронзу" в гребле на байдарках и каноэ.

Боксер Александр Хижняк, выступающий в весе до 75 кг, вышел в финал Олимпийских Игр в Токио, победив в полуфинале филиппинца Еумиря Марсьяля.

Украинская спортсменка Марина Килипко стала пятой в прыжках с шестом на Олимпиаде, однако рассказала, что показать лучший результат ей помешало отсутствие тренера, которого в Токио не отправила Федерация легкой атлетики.

О других важных новостях

В Министерстве здравоохранения прорабатывают три плана течения очередной волны коронавируса - умеренный, оптимальный и пессимистический.

Два белорусских олимпийских чиновника - Артур Шумак и Юрий Мойсевич - которые пытались заставить атлетку Кристину Тимановскую вернуться домой с Олимпийских игр в Токио, были лишены аккредитации на Игры.

У поселка Новоколосово в часе езды от Минска может находиться лагерь для политических диссидентов - об этом сообщил CNN.

В возрасте 80 лет умер украинский государственный деятель, первый глава СБУ, четвертый премьер-министр Украины Евгений Марчук.

Глава полиции Киева Андрей Крищенко написал заявление об отставке.

В Моршине, где в рамках пилотного проекта 66% взрослых жителей вакцинировали двумя дозами против COVID-19, не регистрировали новых больных коронавирусом с 20 июня.