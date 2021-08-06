Лечили боевиков в Крыму, а деньги отмывали в Киеве: в столице разоблачили банду

Правоохранители разоблачили в Киеве преступную группу, которая организовала схему лечения и оздоровления боевиков ОРДЛО и военнослужащих РФ в Крыму.

Источник: полиция Киева, СБУ

Дословно СБУ: "Злоумышленники предоставляли курортные услуги боевикам с ОРДЛО и военным РФ, а взамен получали за это миллионную прибыль ежемесячно".

Детали: Схему организовало руководство одного из санаториев, расположенного в Саках. После оккупации Крыма здравницу перерегистрировали в органах оккупационной администрации и подписали соглашение с Минобороны РФ.

Отмечается, что все руководство санатория переехало в Киев, а на временно оккупированной территории остался только гендиректор заведения, который является депутатом Сакского горсовета.

Злоумышленники зарегистрировали в Украине "зеркальное" юридическое лицо, руководителями и сотрудниками которой являются граждане Украины, и на его счета переводили средства для обналичивания.

Легализовали деньги через операции по купле-продаже ценных бумаг.

Во время обысков по месту жительства участников схемы правоохранители изъяли печати, штампы, оттиски; документацию, электронную переписку с сообщниками из Крыма и другие предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Организатору, уроженцу города Днепр, 1984 года рождения, и его сообщнице, уроженце Киевской области, 1986 года рождения, сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ст. 220-2 (фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации, сокрытие неплатежеспособности финансового учреждения или оснований для отзыва (аннулирования) лицензии финансового учреждения) УК.

Продолжаются следственные действия для установления причастности к преступной деятельности других лиц.