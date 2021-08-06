В Киеве задержали террористку ИГИЛ - СБУ
Пятница, 6 августа 2021, 10:40
Служба безопасности Украины задержала в Киеве участницу международной террористической организации, которая находилась в розыске по линии Интерпола.
Источник: пресс-центр СБУ
Детали: По данным спецслужбы, злоумышленница - гражданка одной из стран Центральной Азии, является активной участницей террористической организации "Исламское государство". На своей родине женщина вербовала наемников для участия в вооруженных конфликтах на территории Сирии.
Чтобы легализоваться в Украине и избежать наказания на родине, иностранка, на основании представления заведомо ложных сведений, получила вид на жительство.
Отмечается, что сейчас задержанной суд избрал меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.
Украинская правда