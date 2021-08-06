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В Киеве задержали террористку ИГИЛ - СБУ

Пятница, 6 августа 2021, 10:40

Служба безопасности Украины задержала в Киеве участницу международной террористической организации, которая находилась в розыске по линии Интерпола.

Источник: пресс-центр СБУ

Детали: По данным спецслужбы, злоумышленница - гражданка одной из стран Центральной Азии, является активной участницей террористической организации "Исламское государство". На своей родине женщина вербовала наемников для участия в вооруженных конфликтах на территории Сирии.

Чтобы легализоваться в Украине и избежать наказания на родине, иностранка, на основании представления заведомо ложных сведений, получила вид на жительство.

Отмечается, что сейчас задержанной суд избрал меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Украинская правда
Темы: СБУ
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