В столице пройдут сборы теробороны: киевлян просят не пугаться выстрелов
В столице пройдут учебные сборы с практическим призывом военнообязанных и резервистов территориальной обороны Киева.
Источник: сайт Шевченковской районной администрации Киева
Дословно: "По решению главнокомандующего Вооруженных сил Украины, в Киеве с 7 по 13 августа планируют провести учебные сборы с практическим призывом военнообязанных и резервистов территориальной обороны Киева. Они будут отрабатывать практические действия по обороне столицы".
Детали: Указано, что во время учений с 10 по 12 августа будут использовать холостые патроны и учебные взрывные устройства. Поэтому киевлян просят не пугаться громких звуков. Полигоны в это время будут в окружении правоохранителями.
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