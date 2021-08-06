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В столице пройдут сборы теробороны: киевлян просят не пугаться выстрелов

Пятница, 6 августа 2021, 11:28
В столице пройдут сборы теробороны: киевлян просят не пугаться выстрелов
фото с сайта Шевченковской ОГА

В столице пройдут учебные сборы с практическим призывом военнообязанных и резервистов территориальной обороны Киева.

Источник: сайт Шевченковской районной администрации Киева

Дословно: "По решению главнокомандующего Вооруженных сил Украины, в Киеве с 7 по 13 августа планируют провести учебные сборы с практическим призывом военнообязанных и резервистов территориальной обороны Киева. Они будут отрабатывать практические действия по обороне столицы".

Детали: Указано, что во время учений с 10 по 12 августа будут использовать холостые патроны и учебные взрывные устройства. Поэтому киевлян просят не пугаться громких звуков. Полигоны в это время будут в окружении правоохранителями.

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Украинская правда

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Темы: Киев
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