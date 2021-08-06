Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Дия" получила две престижные награды

Пятница, 6 августа 2021, 11:33

Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что "Дия" победила в двух номинациях Red Dot — за мобильное приложение и интерфейс.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Дия победила в двух номинациях Red Dot — за мобильное приложение и интерфейс. В прошлом году нас также наградили Red Dot, только за портал "Дия".

Red Dot — одна из важнейших и престижнейших наград в сфере дизайна. Ее получали Apple, Google, Sony, Fujifilm, Xiaomі, Acer, HP и многие другие.

Теперь визуализация "Дии" будет увековечена в музее Red Dot в Эссене — крупнейшей коллекции достижений современного дизайна.

Обычно госкомпании не подают свои продукты на Red Dot и не пытаются конкурировать с частным бизнесом. То, что нас выделили и признали среди остальных продуктов, — потрясающий факт".

Напомним: В июле Федоров и директор по цифровым трансформациям в государственном секторе Amazon Web Services Лиам Максвелл подписали меморандум о взаимопонимании по ускорению цифровой трансформации и внедрению инноваций в Украине.

Украинская правда
Темы: ДіяФедоровнаграды
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 6 августа: режим paperless, белорусские чиновники в Токио

ВидеоНАБУ показало, как Чаус договаривался за взятку: хотел получить всю сумму сразу

ДополненоВСП прекратил рассматривать дисциплинарные жалобы на судей

ФотоУкраинские силовики предотвратили убийство американца в США

Дугарь подозревает, что за ней следят

видео Мы тебя догоним, ты что бессмертный? – СБУ обнародовала разговора харьковских рэкетиров

Все новости...
Дія
Зеленский признался, что иногда будит министров раньше, чем будильник
Минцифры запустило тест на цифровую грамотность для госслужащих
Фонд энергоэффективности запустит кабинет в "Дії"
Последние новости
01:22
Индия и Китай отвели войска от спорной границы в Гималаях
00:34
Талибы захватили столицу афганской провинции и убили представителя правительства
23:39
Белоцерковский суд ответил на обвинения адвокатов и прокуратуры по делу Майдана
22:50
В аэропорту "Жуляны" заработает пункт вакцинации
22:06
Общественные организации призывают членов ВРП уйти в отставку
21:31
ЕС может исключить США из перечня стран, из которых разрешен въезд – СМИ
21:25
Новости экономики: цены на алкоголь, нелегальное топливо, прибыли банков
21:17
Новости 6 августа: режим paperless, белорусские чиновники в Токио
20:50
Двое фигурантов в делах Майдана могут выйти на свободу: Офис генпрокурора жалуется на суд
20:17
Киев и Черкассы соединит "Интерсити"
Все новости...