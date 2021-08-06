Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Дия" получила две престижные награды

Пятница, 6 августа 2021, 11:33
Дия получила две престижные награды

Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что "Дия" победила в двух номинациях Red Dot — за мобильное приложение и интерфейс.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Дия победила в двух номинациях Red Dot — за мобильное приложение и интерфейс. В прошлом году нас также наградили Red Dot, только за портал "Дия".

Red Dot — одна из важнейших и престижнейших наград в сфере дизайна. Ее получали Apple, Google, Sony, Fujifilm, Xiaomі, Acer, HP и многие другие.

Теперь визуализация "Дии" будет увековечена в музее Red Dot в Эссене — крупнейшей коллекции достижений современного дизайна.

Обычно госкомпании не подают свои продукты на Red Dot и не пытаются конкурировать с частным бизнесом. То, что нас выделили и признали среди остальных продуктов, — потрясающий факт".

Напомним: В июле Федоров и директор по цифровым трансформациям в государственном секторе Amazon Web Services Лиам Максвелл подписали меморандум о взаимопонимании по ускорению цифровой трансформации и внедрению инноваций в Украине.

Украинская правда
Темы: ДіяФедоровнаграды
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Дія
Украинцы получили более 200 тысяч выдержек о несудимости через сервис "Дії"
Ajax Systems, MacPaw и другие: резиденты Дія.City создали объединение для взаимодействия с госорганами
В "Дії" тестируют обновленную услугу смены места жительства
Последние новости
08:21
В Николаеве ударный дрон попал в склады промышленного предприятия
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама: