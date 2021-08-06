"Дия" получила две престижные награды

Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что "Дия" победила в двух номинациях Red Dot — за мобильное приложение и интерфейс.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Дия победила в двух номинациях Red Dot — за мобильное приложение и интерфейс. В прошлом году нас также наградили Red Dot, только за портал "Дия".

Red Dot — одна из важнейших и престижнейших наград в сфере дизайна. Ее получали Apple, Google, Sony, Fujifilm, Xiaomі, Acer, HP и многие другие.

Теперь визуализация "Дии" будет увековечена в музее Red Dot в Эссене — крупнейшей коллекции достижений современного дизайна.

Обычно госкомпании не подают свои продукты на Red Dot и не пытаются конкурировать с частным бизнесом. То, что нас выделили и признали среди остальных продуктов, — потрясающий факт".

Напомним: В июле Федоров и директор по цифровым трансформациям в государственном секторе Amazon Web Services Лиам Максвелл подписали меморандум о взаимопонимании по ускорению цифровой трансформации и внедрению инноваций в Украине.