Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Супруга Зеленского раскрыла подробности саммита первых леди

Пятница, 6 августа 2021, 12:18
фото: ОПУ

Супруга президента Елена Зеленская рассказала, что на запланированном в августе саммите первых леди будут говорить о здравоохранении, образовании, равных возможностях и постковидной реальности.

Источник: Зеленская в интервью журналу "Фокус"

Прямая речь Зеленской: "Мы хотим создать площадку для встречи, обмена опытом, объединения усилий в гуманитарных, социальных, культурных проектах, которыми занимаемся.

Начну с того, что инициативу по проведению саммита положительно восприняли мои коллеги, первые леди, и международная экспертная среда. Мы задумали саммит в нелегкий период, когда карантин в мире постоянно меняется. Часть гостей будут физически в Киеве, часть присоединится онлайн, несколько запишут для нас видеообращение о намерении присоединиться в дальнейшем. Думаю, коллеги из стран Балтии точно будут Литва, Латвия, Эстония. В саммите примут участие не только первые леди и джентльмены, но и мировые эксперты и представители международных организаций.

Актуальная тема во всем мире - постковидная реальность. Мир изменился, мы столкнулись с кризисом, и сейчас новая реальность требует новой системы координат. Об этом будем говорить на встречах. Основные темы - здравоохранение, образование, равные возможности в новых условиях.

Напомним: По инициативе Зеленской 23 августа в столице впервые состоится Киевский саммит первых леди и джентльменов.

Темы: День НезависимостиЗеленскийКиев
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 6 августа: режим paperless, белорусские чиновники в Токио

ВидеоНАБУ показало, как Чаус договаривался за взятку: хотел получить всю сумму сразу

ДополненоВСП прекратил рассматривать дисциплинарные жалобы на судей

ФотоУкраинские силовики предотвратили убийство американца в США

Дугарь подозревает, что за ней следят

видео Мы тебя догоним, ты что бессмертный? – СБУ обнародовала разговора харьковских рэкетиров

Все новости...
День Независимости
Зеленский посоветовал жителям Донбасса и Крыма праздновать День Независимости
Военные провели первую репетицию парада ко Дню Независимости
Наша боль и наш бой. Зачем нужна "Крымская платформа"?
Последние новости
02:25
Половина американцев вакцинировались от COVID-19
01:22
Индия и Китай отвели войска от спорной границы в Гималаях
00:34
Талибы захватили столицу афганской провинции и убили представителя правительства
23:39
Белоцерковский суд ответил на обвинения адвокатов и прокуратуры по делу Майдана
22:50
В аэропорту "Жуляны" заработает пункт вакцинации
22:06
Общественные организации призывают членов ВРП уйти в отставку
21:31
ЕС может исключить США из перечня стран, из которых разрешен въезд – СМИ
21:25
Новости экономики: цены на алкоголь, нелегальное топливо, прибыли банков
21:17
Новости 6 августа: режим paperless, белорусские чиновники в Токио
20:50
Двое фигурантов в делах Майдана могут выйти на свободу: Офис генпрокурора жалуется на суд
Все новости...