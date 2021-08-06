Супруга Зеленского раскрыла подробности саммита первых леди

Супруга президента Елена Зеленская рассказала, что на запланированном в августе саммите первых леди будут говорить о здравоохранении, образовании, равных возможностях и постковидной реальности.

Источник: Зеленская в интервью журналу "Фокус"

Прямая речь Зеленской: "Мы хотим создать площадку для встречи, обмена опытом, объединения усилий в гуманитарных, социальных, культурных проектах, которыми занимаемся.

Начну с того, что инициативу по проведению саммита положительно восприняли мои коллеги, первые леди, и международная экспертная среда. Мы задумали саммит в нелегкий период, когда карантин в мире постоянно меняется. Часть гостей будут физически в Киеве, часть присоединится онлайн, несколько запишут для нас видеообращение о намерении присоединиться в дальнейшем. Думаю, коллеги из стран Балтии точно будут Литва, Латвия, Эстония. В саммите примут участие не только первые леди и джентльмены, но и мировые эксперты и представители международных организаций.

Актуальная тема во всем мире - постковидная реальность. Мир изменился, мы столкнулись с кризисом, и сейчас новая реальность требует новой системы координат. Об этом будем говорить на встречах. Основные темы - здравоохранение, образование, равные возможности в новых условиях.

Напомним: По инициативе Зеленской 23 августа в столице впервые состоится Киевский саммит первых леди и джентльменов.