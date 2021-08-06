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В Киеве за сутки 164 больных COVID, один человек умер

Пятница, 6 августа 2021, 13:30
Фото КГГА

За сутки 5 августа в столице обнаружили 164 новых случая коронавируса, один человек умер.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "164 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Один человек умер".

Детали: В частности, заболели 90 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, 63 мужчины от 22 до 77 лет, 7 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 4 мальчика от 2 до 15 лет.

35 больных госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (57), в Дарницком (26) и в Святошинском (25) районах.

Всего с начала пандемии в Киеве уже 219 927 подтвержденных случаев коронавируса, 5 242 больных умерли. Преодолели вирус 210 033 жителя столицы, из них 125 за минувшие сутки.

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Предыстория: 

  • В Киевской школе экономики заявили, что в большей части областей растет уровень госпитализаций, что свидетельствует о возможной вспышке COVID-19 уже в течение следующих двух недель.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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