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Британские истребители в Румынии подняли из-за самолета РФ над Черным морем

Пятница, 6 августа 2021, 15:18
Британские истребители в Румынии подняли из-за самолета РФ над Черным морем
Фото Royal Air Force c Facebook

Британские истребители Typhoon, базирующиеся в Румынии, были подняты в небо в ответ на полет российского самолета в воздушном пространстве НАТО над Черным морем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте британских ВВС.

Радары НАТО обнаружили российский самолет в международном воздушном пространстве над южной частью Черного моря. Самолет направлялся в воздушное пространство Румынии.

"Когда российский самолет вошел в район полетной информации Румынии, мы были вынуждены провести в этом районе боевое воздушное патрулирование. Когда подозрительный самолет вошел в воздушное пространство Румынии, нам было приказано визуально определить путь. Когда мы приблизились к нему в этом районе, российский самолет развернулся, ушел от нас и покинул воздушное пространство", – рассказал британский пилот. 

 
Фото с Facebook  Royal Air Force

Британские истребители размещаются в Румынии в рамках миссии воздушной полиции НАТО, которая была усилена после 2014 года в связи с аннексией Крыма Россией.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВеликобританияРумынияРосcияЧерное море
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