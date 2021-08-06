Британские истребители в Румынии подняли из-за самолета РФ над Черным морем

Британские истребители Typhoon, базирующиеся в Румынии, были подняты в небо в ответ на полет российского самолета в воздушном пространстве НАТО над Черным морем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте британских ВВС.

Радары НАТО обнаружили российский самолет в международном воздушном пространстве над южной частью Черного моря. Самолет направлялся в воздушное пространство Румынии.

"Когда российский самолет вошел в район полетной информации Румынии, мы были вынуждены провести в этом районе боевое воздушное патрулирование. Когда подозрительный самолет вошел в воздушное пространство Румынии, нам было приказано визуально определить путь. Когда мы приблизились к нему в этом районе, российский самолет развернулся, ушел от нас и покинул воздушное пространство", – рассказал британский пилот.

Британские истребители размещаются в Румынии в рамках миссии воздушной полиции НАТО, которая была усилена после 2014 года в связи с аннексией Крыма Россией.