Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Участие в саммите Крымской платформы подтвердили 33 участника из разных стран

Пятница, 6 августа 2021, 15:22
Участие в саммите Крымской платформы подтвердили 33 участника из разных стран

На саммите Крымской платформы в Киеве 23 августа примут участие более трех десятков стран.

Источник: Twitter Кулебы, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Кулебы: "Сегодня получили еще одно подтверждение: +1 президент приедет в Киев на учредительный саммит Крымской платформы.

Общее количество участников возросло до 33. Международная поддержка Крымской платформы растет и новые подтверждения непременно будут".

Детали: Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапаров рассказала, что Украина ожидает представителей из по меньшей мере 40 стран.

По ее словам, еще от почти 10 стран Украина ждет официального подтверждения об участии в саммите.

Саммит Крымской платформы будет происходить в выставочном центре "Парковый" и продлится несколько часов.

Он будет состоять из двух частей: официальной и части форума. Первую часть откроет Джамала, которая споет "1944".

После этого состоятся выступления президента Владимира Зеленского, премьера Дениса Шмыгаля, спикера ВР Дмитрия Разумкова, лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, представителя экспертной сети Крымской платформы, а также всех глав делегаций, представляющих страны.

После этого запланирован форум с 4 панельных дискуссии. В частности, лидерская панель, где высокие представители тоже смогут выступать.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымДень НезависимостиУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Крым
На выезд из оккупированного Крыма также начала образовываться пробка
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Последние новости
08:21
В Николаеве ударный дрон попал в склады промышленного предприятия
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама: