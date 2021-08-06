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Участие в саммите Крымской платформы подтвердили 33 участника из разных стран

Пятница, 6 августа 2021, 15:22

На саммите Крымской платформы в Киеве 23 августа примут участие более трех десятков стран.

Источник: Twitter Кулебы, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Кулебы: "Сегодня получили еще одно подтверждение: +1 президент приедет в Киев на учредительный саммит Крымской платформы.

Общее количество участников возросло до 33. Международная поддержка Крымской платформы растет и новые подтверждения непременно будут".

Детали: Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапаров рассказала, что Украина ожидает представителей из по меньшей мере 40 стран.

По ее словам, еще от почти 10 стран Украина ждет официального подтверждения об участии в саммите.

Саммит Крымской платформы будет происходить в выставочном центре "Парковый" и продлится несколько часов.

Он будет состоять из двух частей: официальной и части форума. Первую часть откроет Джамала, которая споет "1944".

После этого состоятся выступления президента Владимира Зеленского, премьера Дениса Шмыгаля, спикера ВР Дмитрия Разумкова, лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, представителя экспертной сети Крымской платформы, а также всех глав делегаций, представляющих страны.

После этого запланирован форум с 4 панельных дискуссии. В частности, лидерская панель, где высокие представители тоже смогут выступать.

Украинская правда
Темы: КрымДень НезависимостиУкраина
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