МИД предупредил украинцев в связи с пожарами в Греции и Северной Македонии

ПОЖАРЫ В ГРЕЦИИ. ФОТО ИЗ ТВИТТЕРА

Министерство иностранных дел призвало украинцев воздержаться от посещения охваченных пожарами территорий Греции и Северной Македонии.

С такой рекомендацией МИД выступил в пятницу, 6 августа, сообщает "Европейская правда".

МИД отметил, что в Греции эпицентр пожарной опасности сосредоточен на севере столичной агломерации, западной части полуострова Пелопоннес и острове Эвия (Эвбея), с которого за прошедшие сутки морем эвакуировали более 600 человек.

МИД призвал граждан внимательно отслеживать сообщения местных служб гражданской защиты и неуклонно придерживаться рекомендаций и предписаний по безопасности.

В случае возникновения угрозы жизни или здоровью министерство просит обращаться в соответствующие дипучреждения по месту пребывания.

Всю неделю температура в Греции держалась выше 40 градусов по Цельсию. В пятницу не ожидается понижения температуры, но прогнозируют сильные ветры, которые еще больше способствуют распространению пламени.

Правительство Северной Македонии на 30 дней ввело режим кризисной ситуации в связи с лесными пожарами.

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