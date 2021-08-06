МИД предупредил украинцев в связи с пожарами в Греции и Северной Македонии
Министерство иностранных дел призвало украинцев воздержаться от посещения охваченных пожарами территорий Греции и Северной Македонии.
С такой рекомендацией МИД выступил в пятницу, 6 августа, сообщает "Европейская правда".
МИД отметил, что в Греции эпицентр пожарной опасности сосредоточен на севере столичной агломерации, западной части полуострова Пелопоннес и острове Эвия (Эвбея), с которого за прошедшие сутки морем эвакуировали более 600 человек.
МИД призвал граждан внимательно отслеживать сообщения местных служб гражданской защиты и неуклонно придерживаться рекомендаций и предписаний по безопасности.
В случае возникновения угрозы жизни или здоровью министерство просит обращаться в соответствующие дипучреждения по месту пребывания.
Всю неделю температура в Греции держалась выше 40 градусов по Цельсию. В пятницу не ожидается понижения температуры, но прогнозируют сильные ветры, которые еще больше способствуют распространению пламени.
Правительство Северной Македонии на 30 дней ввело режим кризисной ситуации в связи с лесными пожарами.
Читайте также: Привыкаем к новому климату: как жара и наводнения меняют привычную нам Европу