Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Оккупанты обстреляли позиции ВСУ у Водяного, потерь нет

Пятница, 6 августа 2021, 17:51

С начала суток зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Вблизи Водяного, что у Донецка, враг обстрелял наши позиции из минометов 82-го калибра.

В направлении Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов".

Детали: Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Пиротехники разминировали более 8 гектаров территории и передали на уничтожение 111 взрывоопасных предметов.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Белоцерковский суд ответил на обвинения адвокатов и прокуратуры по делу Майдана

Новости 6 августа: режим paperless, белорусские чиновники в Токио

ВидеоНАБУ показало, как Чаус договаривался за взятку: хотел получить всю сумму сразу

ДополненоВСП прекратил рассматривать дисциплинарные жалобы на судей

ФотоУкраинские силовики предотвратили убийство американца в США

Дугарь подозревает, что за ней следят

Все новости...
Донбасс
Зеленский возложил на Путина ответственность за успех деоккупации Донбасса и Крыма
Зеленский посоветовал жителям Донбасса и Крыма праздновать День Независимости
Зеленский посоветовал покинуть Донбасс украинцам, которые чувствуют себя россиянами
Последние новости
02:25
Половина американцев вакцинировались от COVID-19
01:22
Индия и Китай отвели войска от спорной границы в Гималаях
00:34
Талибы захватили столицу афганской провинции и убили представителя правительства
23:39
Белоцерковский суд ответил на обвинения адвокатов и прокуратуры по делу Майдана
22:50
В аэропорту "Жуляны" заработает пункт вакцинации
22:06
Общественные организации призывают членов ВРП уйти в отставку
21:31
ЕС может исключить США из перечня стран, из которых разрешен въезд – СМИ
21:25
Новости экономики: цены на алкоголь, нелегальное топливо, прибыли банков
21:17
Новости 6 августа: режим paperless, белорусские чиновники в Токио
20:50
Двое фигурантов в делах Майдана могут выйти на свободу: Офис генпрокурора жалуется на суд
Все новости...