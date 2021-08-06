Оккупанты обстреляли позиции ВСУ у Водяного, потерь нет
Пятница, 6 августа 2021, 17:51
С начала суток зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Источник: штаб ООС
Дословно: "Вблизи Водяного, что у Донецка, враг обстрелял наши позиции из минометов 82-го калибра.
В направлении Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов".
Детали: Боевых потерь среди украинских защитников нет.
Пиротехники разминировали более 8 гектаров территории и передали на уничтожение 111 взрывоопасных предметов.
Украинская правда