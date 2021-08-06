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Известный спортивный сайт признали экстремистским в Беларуси

Пятница, 6 августа 2021, 18:10

Спортивный интернет-ресурс Tribuna.com, все его страницы в соцсетях и мобильное приложение белорусский суд признал экстремистскими. Это случилось, в частности, после публикаций о белорусской спортсменке Кристине Тимановской, которая попросила международной защиты.

Источник: пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram, Радио Свобода Беларусь

Детали: Соответствующее решение принял Чигуначнинский районный суд Витебска. В перечень запрещенных в стране попали сайт издания, его Telegram-канал, страницы в Instagram, Facebook, Twitter, Вконтакте и мобильное приложение.

Теперь за распространение материалов с этих ресурсов предусмотрена ответственность и наказание до ареста.

Что предшествовало: Издание опубликовало материалы, в которых критикуют режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко из-за ситуации с атлеткой Кристиной Тимановской. Кроме того, на сайте была размещена публикация под названием "Фантастическая ораторша не смогла порадовать режим", где говорилось о чемпионке мира Анастасии Прокопенко, которая публично поддерживает режим.

Предыстория:

  • Кристина Тимановская заявила, что ее силой увезли в аэропорт после того, как она пожаловалась на национальных тренеров: Тимановская сказала, что ее забрали из команды из-за "того, что я говорила в своем Instagram о халатности наших тренеров".
  • Спортсменка попросила международной защиты. Она получила гуманитарную визу Польши.
  • Тимановская отказалась возвращаться в Беларусь и заявила, что намерена продолжить свою спортивную карьеру в Польше.

Украинская правда
Темы: Беларусьцензура
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