Известный спортивный сайт признали экстремистским в Беларуси
Спортивный интернет-ресурс Tribuna.com, все его страницы в соцсетях и мобильное приложение белорусский суд признал экстремистскими. Это случилось, в частности, после публикаций о белорусской спортсменке Кристине Тимановской, которая попросила международной защиты.
Источник: пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram, Радио Свобода Беларусь
Детали: Соответствующее решение принял Чигуначнинский районный суд Витебска. В перечень запрещенных в стране попали сайт издания, его Telegram-канал, страницы в Instagram, Facebook, Twitter, Вконтакте и мобильное приложение.
Теперь за распространение материалов с этих ресурсов предусмотрена ответственность и наказание до ареста.
Что предшествовало: Издание опубликовало материалы, в которых критикуют режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко из-за ситуации с атлеткой Кристиной Тимановской. Кроме того, на сайте была размещена публикация под названием "Фантастическая ораторша не смогла порадовать режим", где говорилось о чемпионке мира Анастасии Прокопенко, которая публично поддерживает режим.
Предыстория:
- Кристина Тимановская заявила, что ее силой увезли в аэропорт после того, как она пожаловалась на национальных тренеров: Тимановская сказала, что ее забрали из команды из-за "того, что я говорила в своем Instagram о халатности наших тренеров".
- Спортсменка попросила международной защиты. Она получила гуманитарную визу Польши.
- Тимановская отказалась возвращаться в Беларусь и заявила, что намерена продолжить свою спортивную карьеру в Польше.