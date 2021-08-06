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ЕС может исключить США из перечня стран, из которых разрешен въезд – СМИ

Пятница, 6 августа 2021, 21:31
ЕС может исключить США из перечня стран, из которых разрешен въезд – СМИ
Фото: Посольство США в Украине

На следующей неделе Европейский союз пересмотрит перечень государств, из которых разрешены несущественные путешествия, а также может пересмотреть присутствие Соединенных Штатов в так называемом "белом списке".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Сейчас "белый список" ЕС включает два десятка стран, включая Соединенные Штаты, Японию и Австралию, которые считаются безопасными с точки зрения здоровья в условиях продолжающейся пандемии.

Встреча на следующей неделе может также оценить ситуацию Соединенных Штатов, сказал один из представителей ЕС. Однако решение об этом еще не принято.

Представители ЕС регулярно просматривают список по мере развития пандемии.

Блок неоднократно просил Вашингтон начать пускать граждан ЕС после того, как Брюссель в июне включил США в "белый список".

"Многие представители стран-членов ЕС и самого ЕС говорили с нашими американскими коллегами о планах открыть страну для посетителей из стран ЕС, в частности после шага Европы позволил гражданам США путешествовать", - сказал представитель словенского председательства в ЕС.

"Мы все считаем, что контакты между людьми являются основой прочного, успешного трансатлантического партнерства и союза, поэтому мы постоянно напоминаем, просим и призываем наших друзей из США последовать этому примеру", - добавил он.

Перечень не является обязательным, хотя правительства ЕС, как правило, применяют его. Однако они могут игнорировать это и впускать граждан из стран, которых нет в списке, или наоборот.

Блок из 27 стран разделен на государства, требующих взаимности со стороны США, и другие, более зависящие от туризма и не готовые исключить Вашингтон из списка, заявили чиновники.

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Темы: ЕССША
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