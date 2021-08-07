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В мире — почти 700 тысяч случаев COVID-19, больше всего в США

Суббота, 7 августа 2021, 06:10
В мире — почти 700 тысяч случаев COVID-19, больше всего в США

За сутки 5 августа во всем мире зафиксировали 694 690 новых заражений COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 130 706 случаев, в Бразилии - 42 159, в Индонезии - 39 532.

Кроме того, в Индии - 38 700 заражений, в Иране - 34 913.

 

Украина с 1081 новым случаем находится на 54 месте в мире между Швейцарией и Есватини. В Европе Украина на 14 месте.

10155 человек в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на 51 месте в мире и на 9 в Европе.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Напомним: 5 августа в Украине госпитализировали 516 человек с коронавирусом, умерли 16 пациентов, выздоровели - 478 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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