Сутки на Донбассе прошли без потерь

6 августа на Донбассе было 5 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Источник: штаб ООС

Детали: Вблизи Водяного возле Донецка враг стрелял из минометов 82-го калибра. В направлении Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Как отмечается, у Новотошковского противник применял автоматические станковые, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Неподалеку Катериновки оккупанты дважды открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские военные открывали огонь в ответ.