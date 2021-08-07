Израиль нанес удар по "ХАМАС" в ответ на зажигательные пули
Суббота, 7 августа 2021, 07:32
Израиль нанес удар по объектам "ХАМАС" в секторе Газа в ответ на зажигательные пули, запущенные с палестинского анклава.
Источник: Армия обороны Израиля в Twitter, Reuters
Дословно: "В ответ на непрекращающиеся запуски воздушных зажигательных пуль из Газа в Израиль сегодня мы только что нанесли удар по военному комплексу "ХАМАС" и месту запуска ракет.
Место запуска ракеты находилось в гражданском районе, еще раз подчеркивает, насколько "ХАМАС" подвергает опасности палестинских мирных жителей".
Детали: Не было сообщений о жертвах или повреждениях в результате удара.
Напомним: 20 мая сектор Газа и Израиль договорились о перемирии после 11-дневной войны.