Израиль нанес удар по "ХАМАС" в ответ на зажигательные пули

Израиль нанес удар по объектам "ХАМАС" в секторе Газа в ответ на зажигательные пули, запущенные с палестинского анклава.

Источник: Армия обороны Израиля в Twitter, Reuters



Дословно: "В ответ на непрекращающиеся запуски воздушных зажигательных пуль из Газа в Израиль сегодня мы только что нанесли удар по военному комплексу "ХАМАС" и месту запуска ракет.

Место запуска ракеты находилось в гражданском районе, еще раз подчеркивает, насколько "ХАМАС" подвергает опасности палестинских мирных жителей".



Детали: Не было сообщений о жертвах или повреждениях в результате удара.



Напомним: 20 мая сектор Газа и Израиль договорились о перемирии после 11-дневной войны.