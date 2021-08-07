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К декабрю количество смертей от COVID превысит 5 миллионов — прогноз

Суббота, 7 августа 2021, 07:54
К декабрю количество смертей от COVID превысит 5 миллионов — прогноз

К декабрю в мире будет 5,3 млн смертей, связанных с COVID-19.

Источник: прогнозы Института показателей и оценки здоровья, Bloomberg

Детали: Кроме того, согласно прогнозу, будет 12 млн дополнительных смертей.

В прогнозе приводится различие между официально зарегистрированными случаями смерти от COVID-19 и дополнительными случаями смерти, связанными с этим заболеванием, включая незарегистрированные смертельные случаи.

Американский институт ожидает, что смертность достигнет пика в начале сентября, а затем будет медленно снижаться.

Это связано тем, что вариант "Дельта" вызывает всплеск заражений СOVID-19.

Напомним: Сейчас в мире зарегистрировано 4,2 млн смертей от коронавируса.

Темы: коронавирус
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