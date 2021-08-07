Главные новости пятницы и ночи: серебро в Токио, paperless

Через три месяца в Украине заработает режим paperless, каноистки Лузан и Четверикова получили серебро в Токио - актуальные новости 6 августа.

Об Олимпиаде

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова выиграли серебро в гребле на каноэ среди женских дуэтов на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Токио.

Кроме того, каратист Станислав Горуна стал бронзовым призером Игр.

О paperless

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №5495, который предусматривает цифровизацию всех публичных услуг. Закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования.

Теперь электронные услуги смогут предоставляться автоматически, без вмешательства чиновника. Отмечается, что можно будет получить несколько услуг по одному заявлению.

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