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Главные новости пятницы и ночи: серебро в Токио, paperless

Суббота, 7 августа 2021, 08:00
Главные новости пятницы и ночи: серебро в Токио, paperless
GettyImages

Через три месяца в Украине заработает режим paperless, каноистки Лузан и Четверикова получили серебро в Токио - актуальные новости 6 августа.

Об Олимпиаде

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова выиграли серебро в гребле на каноэ среди женских дуэтов на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Токио.

Кроме того, каратист Станислав Горуна стал бронзовым призером Игр.

О paperless

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №5495, который предусматривает цифровизацию всех публичных услуг. Закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования.

Теперь электронные услуги смогут предоставляться автоматически, без вмешательства чиновника. Отмечается, что можно будет получить несколько услуг по одному заявлению.

О других важных новостях

Министры иностранных дел стран G7 заявили, что все имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что Иран стоял за нападением на танкер Mercer Street у берегов Омана 29 июля.

Боевики "Талибана" захватили столицу афганской провинции Нимроз - Зарандж - и убили высокопоставленного сотрудника правительства по СМИ в Кабуле Даву Хана Менапала.

Жителей двух греческих городов на север от Афин эвакуировали на побережье в 5 часов утра в пятницу, поскольку лесные пожары вышли из-под контроля.

Ветерану Владимиру Прохничу, который захватил помещение Кабмина и угрожал взорвать гранату, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Украинская правда
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