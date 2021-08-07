Прыжки в воду: 15-летний украинец занял 6 место в финале Олимпиады

15-летний украинский спортсмен Алексей Середа занял шестое место на дебютной для себя Олимпиаде в Токио в соревновании по прыжкам в воду с 10-метровой вышки.

Источник: Суспільне

Детали: В финале прыжков в воду с 10-метровой вышки соревновались 12 спортсменов, которые преодолели полуфинал. Как и на предыдущих этапах соревнований, спортсмены должны были выполнить шесть прыжков разной сложности, выполнение которых оценивали судьи.

Среда начинал выступления 7-м. Порядок старта спортсменов зависел от места в квалификации, а спортсмены шли друг за другом в обратном порядке.

Украинец удачно начал выступления в финале Олимпиады-2020. По итогам трех прыжков Середа держался в топ-6, минимальная оценка за попытку – 79.20 баллов.

Решающим для Середы был четвертый прыжок – он появился в программе спортсмена недавно. В квалификации и полуфинале 15-летний украинец получал минимальные оценки за его исполнение, что в итоге отражалось на его дальнейшей борьбе.

В финале Середа получил за этот прыжок более чем вдвое больше выступления в полуфинале – 56.10 балла. Но все равно после него опустился на седьмое место.

После пятого прыжка Середа опередил японца. Он выполнил прыжок с оценкой 75.00, японец - на 35.70.

Украинец попытался зацепиться за топ-5. Но обойти еще и представителя ОКР Виктора Минибаев Середа не смог, хотя и удержал шестое место.

В драматичной борьбе первые два места на пьедестале заняли представители Китая Юан Чао и Джан Ян. Британец Томас Дэйли, который боролся с ними за "золото", в итоге лишь третий.

Алексей Середа во второй раз закончил выступления в финале Олимпиады-2020 на шестом месте. Аналогично украинец выступил в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.