Венгрия ограничила продажу детских книг на тему ЛГБТ

Венгрия приказала магазинам продавать детские книги, которые, как считается, пропагандируют гомосексуализм, в закрытой упаковке.

Об этом говорится в изданном в пятницу указе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

В указ также были включены книги, пропагандирующие смену пола и которые содержат "явное" изображение сексуальности. Их следует продавать отдельно и нельзя продавать в пределах 200 метров от школы или церкви.

В июне в Венгрии приняли закон, запрещающий использование материалов, которые считаются пропагандой гомосексуализма и изменения пола в школах. Новый указ является первым из серии директив, которые разъясняют последствия принятого закона.

Европейская комиссия начала процедуру против националистического правительства Орбана из-за этого закона, заявив, что он является дискриминационным и противоречит европейским ценностям толерантности и свободы личности.

Правительство Орбана заявляет, что новый закон призван защитить детей и предоставить родителям право заниматься их образованием в вопросах сексуальности.