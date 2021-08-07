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В Киеве вечером могут закрыть на вход три станции метро

Суббота, 7 августа 2021, 12:20
metro.fandom.com

В субботу вечером в Киеве в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Источник: КП "Киевский метрополитен"

Дословно: "В субботу, 7 августа, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 19:30) между командами "Шахтер" (Донецк) и "Александрия" (Александрия), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Так, после завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого"".

Детали: В метрополитене объяснили, что такой механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Украинская правда
Темы: метроКиев
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