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В турецкой Анталии локализовали большинство лесных пожаров

Суббота, 7 августа 2021, 12:28
В турецкой Анталии локализовали большинство лесных пожаров
ФОТО C TWITTER ЕП

В турецкой провинции Анталия, популярной среди украинских туристов, локализовали большинство лесных пожаров.

Об этом заявил во время брифинга глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на государственное агентство Anadolu.

Чавушоглу заявил, что пожары в Анталии погашены, за исключением района Ибрады. По его словам, для тушения пожаров понадобилось 218 часов.

По словам президента Турции, страна ликвидировала 202 лесных пожара за последние 10 дней. В общем пожары вспыхнули в 46 с 81 провинции, сообщил Эрдоган.

По меньшей мере восемь человек погибли с начала пожаров 28 июля.

Между тем пожары в соседней Греции продолжались в ночь на субботу, сжигая все больше лесов и домов на северной окраине Афин, а с острова Эвбея недалеко эвакуировали более тысячи человек.

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Темы: Турция
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