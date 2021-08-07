Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В турецкой Анталии локализовали большинство лесных пожаров

Суббота, 7 августа 2021, 12:28
ФОТО C TWITTER ЕП

В турецкой провинции Анталия, популярной среди украинских туристов, локализовали большинство лесных пожаров.

Об этом заявил во время брифинга глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на государственное агентство Anadolu.

Чавушоглу заявил, что пожары в Анталии погашены, за исключением района Ибрады. По его словам, для тушения пожаров понадобилось 218 часов.

По словам президента Турции, страна ликвидировала 202 лесных пожара за последние 10 дней. В общем пожары вспыхнули в 46 с 81 провинции, сообщил Эрдоган.

По меньшей мере восемь человек погибли с начала пожаров 28 июля.

Между тем пожары в соседней Греции продолжались в ночь на субботу, сжигая все больше лесов и домов на северной окраине Афин, а с острова Эвбея недалеко эвакуировали более тысячи человек.

Читайте также: Привыкаем к новому климату: как жара и наводнения меняют привычную нам Европу

Темы: Турция
powered by lun.ua
Главное сегодня

Ученые рассказали, как вакцинация уменьшает уровень смертности от коронавируса

видео, фотоПротивовоздушная оборона перехватила самолет-нарушитель после пересечения им границы Украины

В штабе рассказали, при каких обстоятельствах российские оккупанты убили украинского бойца

Украина получит еще 17 млн ​​доз вакцины Pfizer – МОЗ

фотоУкраинка Магучих стала бронзовым призером Олимпиады-2020

Украина выиграла первую в истории командную медаль в артистическом плавании

Все новости...
Турция
Из-за пожаров в Турции украинских туристов эвакуировали морем
В апреле-июне среди иностранных туристов в Турции больше всего было украинцев
В Турции перевернулся автобус с россиянами – четверо погибших
Последние новости
19:40
Водители в Киеве заплатили миллион за парковку и получили почти 1000 штрафов
19:34
Ученые рассказали, как вакцинация уменьшает уровень смертности от коронавируса
18:46
Родители смогут следить за отправленными фото ребенка: новые функции Apple
18:21
США на днях введут новые санкции против Беларуси - СМИ
18:06
видео, фотоПротивовоздушная оборона перехватила самолет-нарушитель после пересечения им границы Украины
17:36
Сотни возгораний и пожарные из Украины: посольство рассказало о стихии в Греции
17:24
В штабе рассказали, при каких обстоятельствах российские оккупанты убили украинского бойца
16:58
Украина получит еще 17 млн ​​доз вакцины Pfizer – МОЗ
16:34
Литва будет платить деньги нелегальным мигрантам за согласие покинуть страну
16:09
фотоУкраинка Магучих стала бронзовым призером Олимпиады-2020
Все новости...