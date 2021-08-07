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Федерация бокса: Хижняка лишили заслуженного "золота"

Суббота, 7 августа 2021, 12:42

Президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус считает, что украинского боксера Александра Хижняка на Олимпиаде лишили заслуженного "золота".

Источник: Федерация бокса Украины

Прямая речь Продивуса: "Чтобы бокс был боксом, а не театром одного судьи, на Олимпиаду необходимо отбирать профессиональных судей, а не шоуменов, для которых нет в голове ни понимания истории, ни понимания спортивной справедливости, ни здравого смысла.

Возможно, наш полтавский танк и дал осечку, но кто же после этого сдает танк на металлолом?! Абсолютно непонятное решение судьи, лишившее нашего Александра заслуженного золота".

Предыстория:

  • Украинский боксер Александр Хижняк завоевал "серебро" на Олимпийских Играх-2020 в весе до 75 кг, проиграв в финале представителю Бразилии Эберту Соузе.
  • В третьем раунде Соуза отправил Хижняка в нокдаун. Украинец моментально поднялся на ноги, однако рефери решил даже не открывать счет "до десяти", а сразу объявил нокаут.
  • После боя Хижняк заявил, что не согласен с решением судьи остановить матч.

Украинская правда
Темы: Олимпиадаспорт
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