Федерация бокса: Хижняка лишили заслуженного "золота"

Президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус считает, что украинского боксера Александра Хижняка на Олимпиаде лишили заслуженного "золота".

Источник: Федерация бокса Украины

Прямая речь Продивуса: "Чтобы бокс был боксом, а не театром одного судьи, на Олимпиаду необходимо отбирать профессиональных судей, а не шоуменов, для которых нет в голове ни понимания истории, ни понимания спортивной справедливости, ни здравого смысла.

Возможно, наш полтавский танк и дал осечку, но кто же после этого сдает танк на металлолом?! Абсолютно непонятное решение судьи, лишившее нашего Александра заслуженного золота".

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